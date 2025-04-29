Остались даже под обстрелами: как "Укрпочта" работает в прифронтовой Константиновке

По его словам, из-за угрозы безопасности временно закрыли отделения в отдельных районах города, которые пострадали или находятся под обстрелами. В то же время другие отделения, расположенные в относительно безопасных местах, продолжают работу.

"Мы ждем вас в других отделениях города", - подчеркнул Смелянский.

Несмотря на сложную ситуацию, "Укрпочта" уже завершила выплаты пенсий и социальной помощи местным жителям.