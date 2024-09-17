Остались без воды и боеприпасов. ВСУ в Курской области взяли в плен еще 13 россиян

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд. Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - пишут Сухопутные войска.

Всего в плен в отдельную механизированную Степную бригаду Сухопутных войск попали 13 российских военных. Четверо из пленных получили серьезные ранения.

Бои в Курской области

Уже больше месяца Силы обороны проводят операцию в Курской области. В конце августа под контролем наших воинов находились 1300 квадратных километров и около сотни населенных пунктов региона.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что враг начал контрнаступление в Курской области.

Также недавно украинским военным удалось осуществить еще один прорыв в направлении Веселого. Как пояснил эксперт, этому поспособствовали успешные удары по россиянам и еще один фактор.

Между тем аналитик платформы Deep state Роман Погорелый рассказал, что оккупанты попали в окружение на одном из участков области.