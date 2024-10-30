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Оставляют без выплат и страховки. ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российских оккупантов оставляют без обещанных путинским режимом выплат за боевые действия против Украины. Соответствующие махинации являются распространенным видом занятий высших вождей оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В очередном радиоперехвате жена российского террориста жалуется мужу на то, что им не выплачивают обещанные деньги, а также страховые за ранения. 

"Я приехала в часть, чтобы узнать по поводу твоих боевых. Потому что, послушай меня до конца, пришло только 32 тысячи, как я тебе говорила. Прошел месяц уже. Никаких вот этих 300, которые ты говоришь, не пришли... Страховку тебе не дадут, потому что у тебя легкое ранение, оно не входит в эту страховку", - заявила жена оккупанта в разговоре. 

Как отмечает ГУР, махинации с выплатами являются распространенным видом занятий высших вождей оккупационной армии, как и отправка солдат на утилизацию.

 

Напомним, РБК-Украина писало и о том, как украинская разведка перехватила разговор российских оккупантов, которые воюют в Курской области, относительно военных Северной Кореи. По словам россиян, к каждым 30 военным-иностранцам приставят трех оккупантов и переводчика.

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