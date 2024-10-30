Оставляют без выплат и страховки. ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

В очередном радиоперехвате жена российского террориста жалуется мужу на то, что им не выплачивают обещанные деньги, а также страховые за ранения.

"Я приехала в часть, чтобы узнать по поводу твоих боевых. Потому что, послушай меня до конца, пришло только 32 тысячи, как я тебе говорила. Прошел месяц уже. Никаких вот этих 300, которые ты говоришь, не пришли... Страховку тебе не дадут, потому что у тебя легкое ранение, оно не входит в эту страховку", - заявила жена оккупанта в разговоре.

Как отмечает ГУР, махинации с выплатами являются распространенным видом занятий высших вождей оккупационной армии, как и отправка солдат на утилизацию.