Зависимость от Пекина усиливается: РФ резко нарастила экспорт металлов в Китай

Россия резко увеличила продажу металлов Китаю. Такая ситуация подчеркивает экономическую зависимость Москвы от Пекина.
Об этом свидетельствуют данные Trade Data Monitor, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно данным Trade Data Monitor, который получает статистику от таможенной службы Китая, в мае поставки российского алюминия в Китай увеличились почти на 56% по сравнению с маем прошлого года и составили около 1 млн тонн.
Параллельно выросли продажи меди - на 66%, а импорт никеля в КНР более чем удвоился.
Издание отмечает, что российские металлы больше не принимаются на Лондонской и Чикагской товарных биржах, а также подпадают под отдельные ограничения. На этом фоне торговля между Китаем и Россией продолжает расширяться.
В 2024 году Китай стал основным торговым партнером России, при этом объем двусторонней торговли превысил 240 млрд долларов.
Напомним, ранее Европейский союз согласовал поэтапный запрет на ввоз алюминия из РФ.
Было установлено ограничение на импорт в размере 275 000 тонн, которое будет действовать до февраля 2026 года.
До этого европейские производители обращались к властям ЕС с призывом ввести полный запрет на поставки российского алюминия.
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