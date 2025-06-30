Зависимость от Пекина усиливается: РФ резко нарастила экспорт металлов в Китай

Согласно данным Trade Data Monitor, который получает статистику от таможенной службы Китая, в мае поставки российского алюминия в Китай увеличились почти на 56% по сравнению с маем прошлого года и составили около 1 млн тонн.

Параллельно выросли продажи меди - на 66%, а импорт никеля в КНР более чем удвоился.

Издание отмечает, что российские металлы больше не принимаются на Лондонской и Чикагской товарных биржах, а также подпадают под отдельные ограничения. На этом фоне торговля между Китаем и Россией продолжает расширяться.

В 2024 году Китай стал основным торговым партнером России, при этом объем двусторонней торговли превысил 240 млрд долларов.