Все зависит от США. ISW показал 245 военных объектов РФ, которые могла бы поразить Украина

ISW представил список таких объектов с указанием координат и интерактивную карту, чтобы проиллюстрировать, в какой мере ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

Институт обращает внимание на публикацию Politico, в которой анонимные чиновники США предположили, что передислокация российских боевых самолетов с аэродромов, находящихся в пределах радиуса действия ATACMS, каким-то образом уменьшают обоснованность или важность украинского запроса. Сообщается, что российские войска якобы переместили 90% самолетов, наносящих удары планирующими бомбами, подальше от аэродромов в радиусе действия ракет Storm Shadow и ATACMS.

По данным ISW, 16 российских авиабаз расположены в зоне действия украинских ATACMS, и Институт видел подтверждение передислокации российских самолетов.

Однако аналитики ISW отмечают, что эта передислокация не уменьшает важность разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов.

Максимальный радиус действия украинских HIMARS, которые США разрешают Украине ограниченно использовать в России, охватывает 20 таких объектов. По меньшей мере, 225 известных объектов находятся в радиусе действия ATACMS, но не в радиусе действия HIMARS. По крайней мере, 209 из 245 (более 85%) известных российских военных объектов в зоне действия ATACMS не являются авиабазами.