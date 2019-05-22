Закриті списки призведуть до узурпації влади, - "Наш край"

Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

В "Нашому краї" впевнені, що люди повинні бачити кандидатів, яких обирають

Проведення позачергових парламентських виборів за закритими списками може призвести до узурпації влади олігархами. Про це заявляють в партії "Наш край".

За словами народного депутата від "Нашого краю" Сергія Шахова, у разі внесення запропонованих змін виборці зможуть вибирати тільки серед партій і не будуть впливати на те, хто саме з кандидатів пройде в парламент.

"Зміни, за які сьогодні будуть голосувати депутати, означають повернення диктатури партійних лідерів і олігархів у парламенті. Сьогодні мажоритарна система є системою, при якій народний депутат може дивитися в очі людям, слухати, відчувати проблеми людей. У нас мають бути відкриті списки, або збережена мажоритарна складова", – заявив Шахов.

За його словами, якщо Україна йде в Європу, люди повинні бачити кандидатів, яких обирають.

"Якщо йдемо в Європу – люди повинні бачити людей. Якщо депутати проголосують за зміни в закон, ми отримаємо ручний парламент, яким буде керувати невелика група партійних лідерів під контролем олігархів. По-перше, хто з кандидатів у депутати і на якій позиції буде включатися у виборчий список визначатимуть виключно лідери партій і олігархи, які їх фінансують. По-друге, у партійної верхівки залишиться можливість позбавляти мандата самостійних депутатів, які надходять по совісті, а не за вказівкою", – зазначив народний депутат.

Таким чином, повідомив він, ми отримаємо ручний парламент, яким буде керувати невелика група партійних лідерів під контролем олігархів.

"Не таких змін чекали люди! У своїй інавгураційній промові президент України Володимир Зеленський вимагав від Верховної ради запровадити відкриті списки. Сьогодні цю вимогу проігнорували", – заявив Шахов.

Партія "Наш край" виступає проти відновлення диктатури партійних лідерів і олігархів, оскільки "це зведе нанівець децентралізацію і загальмує розвиток демократії в нашій країні".

"Виборча система повинна змінюватися виключно шляхом введення відкритих списків. Виборці мають право обирати не тільки серед партій, але і конкретних депутатів, які будуть відстоювати їх інтереси", - йдеться в повідомленні.