Закрытые списки приведут к узурпации власти, - "Наш край"

Фото: Сергей Шахов (РБК-Украина)

В "Нашем крае" уверены, что люди должны видеть кандидатов, которых избирают

Проведение внеочередных парламентских выборов по закрытым спискам может привести к узурпации власти олигархами. Об этом заявляют в партии "Наш край".

По словам народного депутата от "Нашего края" Сергея Шахова, в случае внесения предложенных изменений избиратели смогут выбирать только среди партий и не будут влиять на то, кто именно из кандидатов пройдет в парламент.

"Изменения, за которые сегодня будут голосовать депутаты, означают возвращение диктатуры партийных лидеров и олигархов в парламенте. Сегодня мажоритарная система является системой, при которой народный депутат может смотреть в глаза людям, слушать, чувствовать проблемы людей. У нас должны быть либо открытые списки, либо сохранена мажоритарная составляющая", – заявил Шахов.

По его словам, если Украина идет в Европу, люди должны видеть кандидатов, которых избирают.

"Если идем в Европу – люди должны видеть людей. Если депутаты проголосуют изменения в закон, мы получим ручной парламент, которым будет руководить небольшая группа партийных лидеров под контролем олигархов. Во-первых, кто из кандидатов в депутаты и на какой позиции будет включаться в избирательный список будут определять исключительно лидеры партий и олигархи, которые их финансируют. Во-вторых, у партийной верхушки останется возможность лишать мандата самостоятельных депутатов, которые поступают по совести, а не по указанию", – отметил народный депутат.

Таким образом, сообщил он, мы получим ручной парламент, которым будет руководить небольшая группа партийных лидеров под контролем олигархов.

"Не таких изменений ждали люди! В своей инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский требовал от Верховной рады ввести открытые списки. Сегодня это требование проигнорировали", – заявил Шахов.

Партия "Наш край" выступает против восстановления диктатуры партийных лидеров и олигархов, поскольку "это сведет на нет децентрализацию и затормозит развитие демократии в нашей стране".

"Избирательная система должна меняться исключительно путем введения открытых списков. Избиратели имеют право избирать не только среди партий, но и конкретных депутатов, которые будут отстаивать их интересы", - говорится в сообщении.