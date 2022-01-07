Закриті школи та кинуті авто: Велику Британію накрив сильний снігопад
У п'ятницю, 7 січня, Велику Британію накрили сильні снігопади. Автомобілісти зіткнулися з небезпечними умовами керування, а школи були закриті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
У деякі райони Великої Британії снігопад приніс хаос. Автомобілістам довелося кинути на дорозі авто. Деякі дороги закрили через негоду. Зокрема, це автомагістраль A66 на півночі Англії, маршрути M77 і M74.
Крім того, влада оголосила про закриття шкіл у деяких регіонах. Середня школа Грантауна та середня школа Кінгуссі були закриті у Шотландії. Обидві школи заявили, що натомість проводитимуться віртуальні заняття. Декілька шкіл відклали відкриття в Південному Ланаркширі.
Жителів країни попереджають про перебої з електроенергією та ожеледицю на дорогах. За прогнозами синоптиків, до опівночі будуть часті мокрий сніг, град і снігові дощі.
"Сніг продовжуватиме накопичуватися на пагорбах, особливо в Північній Ірландії, західній Шотландії та північно-західній Англії - від 2 до 5 см можливо на висоті понад 100 м і до 15 см на найвищій місцевості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лісові пожежі в американському штаті Колорадо припинилися завдяки сильним снігопадам. У деяких районах випало 15 см снігу.