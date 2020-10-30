Закриті магазини і віддалена робота: Бельгія знову ввела жорсткий карантин

Уряд Бельгії повторно вводить жорсткий карантин в країні. Зокрема, шкільні канікули продовжили до середини листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Александер Де Кроо, передає Le Vif.

Так, в Бельгії закриваються магазини, окрім продуктових, перукарні і салони краси. Також закриваються бази відпочинку. Заборонена робота ресторанів при готелях, проте дозволено харчування в номерах.

Кордони поки що залишаються відкритими, проте поїздки не рекомендуються.

В гості дозволяється запрошувати не більше однієї людини, на відкритому повітрі можна зустрічатися групами не більше чотирьох осіб. При цьому на похоронах допускається наявність не більше 15 осіб.

Для жителів країни вводиться обов'язкова дистанційна робота на тих підприємствах, де це можливо. Однак компанії залишаються відкритими за умови дотримання санітарних інструкцій.

Нагадаємо, Бельгія є країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі.

Крім того, 8 жовтня у столиці Бельгії закрили кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

Додамо, що з 26 жовтня в Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.