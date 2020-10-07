Брюссель закриває на місяць бари і кафе на карантин

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

У Брюсселі (Бельгія) з 8 жовтня на місяць закриють кафе і бари. Нові обмеження запроваджують у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, ресторани у місті залишатимуться відкритими, однак на всій території Брюссельського регіону від завтра цілодобово забороняється вживання алкоголю у громадських місцях. Крім того, ресторанам забороняється продавати алкоголь клієнтам, які не замовляють їжу.

Зазначається, що Брюссель на сьогодні посідає друге місце серед європейських столиць після Парижу за кількістю нових інфікованих. За останні два тижні в місті фіксували в середньому 540 нових випадків на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд регіону Брюссель запровадив більш жорсткі карантинні заходи попри загальнодержавне пом'якшення обмежень у Бельгії.

Також РБК-Україна раніше писало, що у Брюсселі скасували масковий режим на вулицях.

Крім того, у Парижі з 6 жовтня у Парижі запроваджують нові карантинні обмеження протягом 15 днів через коронавірус.