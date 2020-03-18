Закриті вокзали, не ходять потяги: залізничні перевезення офіційно зупинилися

"Укрзалізниця" зупинила залізничне сполучення з 12:00 18 березня. На даний момент всі поїзди і приміські електрички зупинилися, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з рішенням Кабміну, в Україні припинені всі міжміські пасажирські перевезення. Йдеться про авіаперевезення, залізничне сполучення та автобусні перевезення.

Крім того, в УЗ повідомляли, що на період карантину вхід на вокзали буде закритий, допуск можливий тільки для пасажирів, які хочуть здати квитки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що крім транспортного сполучення в Україні також закрито метро (в Києві, Харкові та Дніпрі). Також введені обмеження на проїзд в громадському транспорті - максимум 10 осіб в маршрутці. Крім того, в Києві в маршрутку дозволяється допускати пасажирів тільки в масках.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня в Україні введено карантин через коронавірус. Спочатку були закриті школи, університети, ввели заборону на масові заходи.

На даний момент карантинні заходи посилені: закрито всі ринки, магазини, крім продуктових. Українцям рекомендують не виходити з дому без необхідності.