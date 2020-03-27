Закриття кордону: літаки, що вилетіли 27 березня, зможуть завершити рейс

Евакуаційні літаки, що вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

При цьому у МЗС закликали громадян не купувати авіаквитки на рейси після 27 березня, навіть якщо вони знаходяться у продажу авіакомпаній.

"МЗС також звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість продовжити своє перебування в тій країні, де є можливість продовжити продовжити перебування", - йдеться в повідомленні

Як відзначили в міністерстві, для громадян залишається можливість в'їхати на територію України автомобільним транспортом або перейти кордон пішки на тих пунктах пропуску, де це дозволено. Для цього в МЗС рекомендують скористатися карткою на сайті Державної прикордонної служби.

https://dpsu.gov.ua/ua/map

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 березня Україна закриває свої кордони для всіх, в тому числі і для українців.

Також РБК-Україна писало, що 27 березня на в'їзді в Україну з Польщі утворилися багатотисячні черги. Тисячі українців намагаються потрапити в країну перед закриттям кордонів.