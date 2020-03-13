Закриття кордону для іноземців та перша смерть від коронавірусу: головне з брифінгу РНБО

Закриття кордону через коронавірус анонсував глава РНБО Олексій Данилов за результатами першої частини засідання Радбезу. Детальніше про те, які заходи вживає країна для боротьби з коронавірусом - в матеріалі РБК-Україна.

В Офісі президента відбувся брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова, голови ОП Андрія Єрмака і головного санлікаря Віктора Ляшка.

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