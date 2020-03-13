Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО

Закрытие границы из-за коронавируса анонсировал глава СНБО Алексей Данилов по результатам первой части заседания Совбеза. Подробнее о том, какие меры принимает страна для борьбы с коронавирусом - в материале РБК-Украина.

В Офисе президента состоялся брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, главы ОП Андрея Ермака и главного санврача Виктора Ляшко.

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