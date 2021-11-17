Чи закриють продуктові магазини для невакцинованих: позиція МОЗ

Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу.

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з точки зору обмежень... Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у "червоній" зоні", - заявив він.

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест. Така умова не потрібна для відвідування продуктових магазинів, аптем та АЗС.