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Чи закриють продуктові магазини для невакцинованих: позиція МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, чи закриють продуктові магазини для невакцинованих від коронавірусу. Зараз таке не розглядають з точки зору обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря Ігоря Кузіна виданню "Сегодня".

Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу.

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з точки зору обмежень... Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у "червоній" зоні", - заявив він.

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест. Така умова не потрібна для відвідування продуктових магазинів, аптем та АЗС.

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