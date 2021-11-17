Закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных: позиция Минздрава

Это связано с тем, что там люди покупают себе еду.

"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений... Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в "красной" зоне", - заявил он.

В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест. Такое условие не нужно для посещения продуктовых магазинов, аптем и АЗС.