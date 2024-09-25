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"Выиграл больше, чем мог мечтать". Чемпион мира завершил карьеру в 31 год

Комо, Среда 25 сентября 2024 15:27
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"Выиграл больше, чем мог мечтать". Чемпион мира завершил карьеру в 31 год Фото: Рафаель Варан (x.com/raphaelvarane)
Автор: Андрей Костенко

Победитель чемпионата мира-2018 в составе сборной Франции Рафаэль Варан объявил об уходе из большого футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram игрока.

31-летний француз летом перешел из английского "Манчестер Юнайтед" в итальянский "Комо". Однако, в августе получил травму и выбыл на длительный срок, что даже заставило клуб задуматься о расторжении контракта.

"Я ни о чем не жалею, не изменил бы ничего. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но, оставляя в стороне трофеи и достижения, хочу сказать, что я горжусь тем, что не изменял своим принципам, был искренним", – написал Варан в своих соцсетях.

Он добавил, что останется в "Комо", но больше не будет "использовать бутсы и щитки". Очевидно, француз войдет в тренерский штаб Сеска Фабрегаса.

Кто такой Рафаэль Варан

Воспитанник французского "Ланса", провел на профессиональном уровне 14 сезонов. Большую часть карьеры – 10 лет – играл в мадридском "Реале" (2011-2021 гг.), с которым четырежды победил в Лиге чемпионов.

Также в составе "сливочных" четыре раза выиграл Клубный чемпионат мира, трижды – Суперкубок УЕФА и "золото" Ла Лиги, один раз – Кубок Испании. Три года провел в "Манчестер Юнайтед". С "красными дьяволами" завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В составе сборной Франции провел 93 матча, забил 5 голов. Стал чемпионом мира в 2018 году и вице-чемпионом – в 2022-м.

&quot;Выиграл больше, чем мог мечтать&quot;. Чемпион мира завершил карьеру в 31 год

Фото: Рафаэль Варан с Кубком мира (instagram.com/raphaelvarane)

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Реал Франция Манчестер Юнайтед
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