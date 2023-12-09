Закрытые станции метро в Киеве будут работать как укрытие, но их проверят

Сегодня, 9 декабря, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации с метро в Киеве.

На заседании присутствовали вице-премьер по возобновлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, мэр Киева Виталий Кличко.

Комиссия установила, что из-за разгерметизации тоннеля метро и подтопления перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Закрытые станции метро продолжат работать как укрытие на случай воздушных тревог, но их проверят. Речь идет о станциях "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

"При этом принято решение, что станции и вестибюли закрытой ветви могут использоваться в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий", - говорится в сообщении.

Что произошло

Вчера, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто. Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

Глава МВД заявил, что движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро. Патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.