Закрытое укрытие в Киеве. Задержаны трое чиновников и охранник

"В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник", - сказано в сообщении ОГП.

В ведомстве уточняют, что трем задержанным чиновникам готовятся сообщить о подозрении по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.

При этом правоохранители уже провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Трагедия в Киеве

Напомним, российские оккупанты 1 июня ночью пытались ударить по Киеву при помощи баллистических ракет "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить все вражеские ракеты, но на столицу падали обломки.

Из-за этого в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились возле входа в укрытие в поликлинике, но не смогли попасть внутрь.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели жителей столицы. При этом мэр Виталий Кличко призвал власти отстранить на время следствия главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова.