Закрытое укрытие в Киеве. Задержаны трое чиновников и охранник

В Киеве задержали трех чиновников и охранника после того, как из-за закрытого укрытия в столице сегодня, 1 июня, погибло трое людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
"В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан к укрытию правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре человека - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник", - сказано в сообщении ОГП.
В ведомстве уточняют, что трем задержанным чиновникам готовятся сообщить о подозрении по факту служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям.
При этом правоохранители уже провели обыски в двух Департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.
Напомним, российские оккупанты 1 июня ночью пытались ударить по Киеву при помощи баллистических ракет "Искандер". Украинским защитникам удалось сбить все вражеские ракеты, но на столицу падали обломки.
Из-за этого в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. В момент падения обломков они находились возле входа в укрытие в поликлинике, но не смогли попасть внутрь.
Полиция уже возбудила уголовное дело по факту гибели жителей столицы. При этом мэр Виталий Кличко призвал власти отстранить на время следствия главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.