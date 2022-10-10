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Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 11:59
Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов Фото: Киев подвергся массированному ракетному обстрелу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Киев утром 10 октября подвергся массированному ракетному обстрелу. Удары продолжаются, несмотря на то, что силы ПВО сбивают большинство ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается", - написал он.

Мэр обратился ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. "Для нахождения в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов", - сообщил мэр и добавил, что центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

Закрытое метро

Движение в метро Киева после ракетных ударов прекратилось, а станции начали работать как убежища. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов

GettyImages

Удары по центру города

На данный момент известно о нескольких ударах в центре Киева. В частности, ракета попала в перекресток бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской.

Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов

GettyImages

Россияне также атаковали стеклянный мост на Владимирском спуске. Однако мост выстоял.

Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов

скрін відео

Кроме того, известно о попадании возле офисного здания в районе ж/д вокзала, одним из арендаторов которого является компания Samsung.

Закрытое метро, перебои со светом и много жертв: ситуация в Киеве из-за взрывов

t.me/babel

По официальной информации, в результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек. Также известно о 24 пострадавших.

Железнодорожный вокзал

Взрывной волной были повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве. Однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия

Удары по критической инфраструктуре

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города.

На Левом берегу и в Подольском районе Киева возникли проблемы со светом. Также жители Киева сообщают о проблемах с мобильной связью и Интернетом.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одному из самых больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения. Россияне выпустили по Украине 75 ракет, из которых 41 сбили.

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