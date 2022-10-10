В Киеве возобновили движение метро на всех линиях

Фото: движение метро в Киеве возобновили 10 октября после обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве снизили движение метро на всех линях. Метро прекращало работу после утренних ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока восстановлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота"", - написал он. Кличко призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения. "Без острой необходимости не ездите сегодня в город", - добавил он. Он также напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытия.