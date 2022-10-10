В Киеве возобновили движение метро на всех линиях
В Киеве снизили движение метро на всех линях. Метро прекращало работу после утренних ракетных обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Движение поездов на всех линиях столичного метрополитена пока восстановлено. Также возобновил работу пересадочный узел "Театральная" - "Золотые ворота"", - написал он.
Кличко призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения.
"Без острой необходимости не ездите сегодня в город", - добавил он.
Он также напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытия.
Напомним, Киев утром 10 октября подвергся массированному ракетному обстрелу. Движение в метро Киева после ракетных ударов прекратилось, а станции начали работать как укрытия.
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