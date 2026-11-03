Зарубежные активы подсанкционной компании "Лукойл" покупает миллиардер из США, - Reuters
Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовится приобрести международные активы российского нефтяного гиганта "Лукойл". Соглашение ожидается в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Зарубежные активы "Лукойл" продают
В течение нескольких недель состоится обмен ценными бумагами для приобретения зарубежных активов компании "Лукойл", сообщили четыре источника, близкие к процессу продажи.
Банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов. Их обменяют на иностранные активы компании, сообщили три источника.
Сколько будет стоить
Первоначально портфель продаж оценивался в 22 миллиарда долларов. Зарубежные активы "Лукойла" включают:
- нефтяные месторождения,
- НПЗ и АЗС в Европе, Ближнем Востоке и Африке.
Стоимость портфеля снизилась, поскольку некоторые активы прекратили работу, сообщили два человека.
Соглашение также станет проверкой того, могут ли западные санкции вынудить крупную российскую компанию избавиться от международных активов.
Кто покупает
В консорциум входят:
- Тодд Боэли, бизнесмен из Майами, владеющий долями в спортивных командах Лос-Анджелеса "Доджерс" и "Лейкерс",
- инвесторы из Эмиратов International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding,
Сирийско-катарские братья Аль-Хаят и американская Международная корпорация по финансированию развития (DFC) также поддерживают заявку.
Детали сделки
По словам источников, план предусматривает безналичное соглашение, в рамках которого замороженные ценные бумаги "Лукойла", принадлежащие западным инвесторам, включая Capital Group, будут обменены на международные активы "Лукойла".
Действовавший от имени консорциума банк приобрел ценные бумаги компании примерно у 10 американских и британских инвестиционных фондов, а также у депозитарных банков США, которые хранили их от имени розничных инвесторов, сообщили два источника.
Акции оценивались в 30 центов за доллар, сказали двое других лиц, что является существенной скидкой из-за санкций.
Как продавали
Процесс продаж начался после санкций США в отношении компании в октябре 2025 года. В феврале агентство Reuters сообщило, что США замедлили продажу частично для того, чтобы оказывать давление на Россию в переговорах по прекращению войны в Украине.
Ранее более десятка компаний подавали заявки на приобретение активов "Лукойла":
- нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron,
- американская частная инвестиционная группа Carlyle,
- экс-владелец Pornhub Бернд Бергмайр.
Боэли связан с Трампом
Ранее The New York Times писала, что стремящийся заключить сделку консорциум включает американского инвестора Тодда Боэли. Этот миллиардер из США пожертвовал 2 миллиона долларов на политические дела президента Дональда Трампа.
По словам трех источников, знакомых с ходом встречи, российский диктатор Владимир Путин поднял вопрос о соглашении во время встречи со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября.
По словам одного из источников, Путин предложил заключить его, чтобы показать россиянам, что они могут вести бизнес с США.
В Москве решение по соглашению считается решением именно Путина, хотя технически "Лукойл" является частной компанией.
Трамп также продвигает обещание деловых соглашений с Россией с начала прошлого года. Это соглашение снова привлекает внимание к криптовалютной компании Трампа World Liberty Financial, соучредителем которой является Виткофф. Один из инвесторов соглашения с Лукойлом является совладельцем World Liberty.
Ранее РБК-Украина писало, что Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года действие генеральных лицензий, позволяющих проводить операции с зарубежными АЗС российского "Лукойла" и рядом дочерних компаний в Болгарии.
Кроме того, в апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".
В прошлый раз срок разрешения был установлен до 22 октября 2026 года.