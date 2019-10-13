Законопроекту про статус Донбасу не існує, грошей на відновлення теж немає, - Арахамія

В України немає грошей, щоб відновлювати зруйновані бойовими дыіями регіони Донбасу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, витрати на відновлення регіону обчислюються, мабуть, десятками мільярдів.

"Пов'язаних витрат з реінтеграцією Донбасу - мамо не горюй. Обчислюються, напевно, десятками мільярдів. В американського уряду була нездійснена ініціатива щодо реінтеграції Палестини з фондом в 50 млрд доларів на три роки. Я думаю, що у нас суми можуть бути вищими", - сказав Арахамія.

Політик зазначив, що питання про фінансування Донбасу правильне, але передчасне - джерела треба буде шукати після повернення контролю над територіями.

"Навіть якщо станеться Нормандія, нам в один день не скажуть: "Все, забирайте Донбас". Переговорний процес буде довгим. Ми ж розуміємо, що в нас грошей на відбудову Донбасу немає. Десь доведеться брати. Ви зараз можете провести політичні переговори з партнерами про фінансування Донбасу, якщо на столі немає реалістичного плану? Неможливо. Інакше ми ризикуємо перетвориться в інститут стратегічних досліджень, яких безліч. У нас буде велика і сильна група експертів, коли з'являться якісь намітки на вирішення ситуації ", - пояснив він.

Також Арахамія заявив, що законопроекту про статус Донбасу немає навіть у вигляді чернетки.

"На даний момент немає навіть первинного драфта. Законопроекту не існує в природі. Напевно, дійсно марно його обговорювати, тому що ми говоримо про абстракції", - сказав він.

Глава "Слуги народу" зізнався, що не знає, як буде вмовляти депутатів голосувати за законопроект про особливий статус Донбасу. Він нагадав, що народні обранці обіцяли виборцям знайти мирний план врегулювання ситуації на Донбасі.

"Червоні лінії, які ми обговорювали в кулуарах, це непорушність кордонів і вибори тільки за українськими законами після того, як Україна поверне контроль над територіями", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході країни.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, більшість громадян (56%) виступають проти надання та закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).