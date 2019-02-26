Законопроект про "зелені" аукціони написаний під ДТЕК Ахметова, - Герус

Герус вказав на інтереси Ахметова у "зеленому" законопроекті

Законопроект №8449-д о внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (законопроект о "зеленых") написан под интересы энергохолдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Об этом написал в своем Facebook эксперт Андрей Герус.

Он напомнил, что законопроект о зеленых был принят Верховной радой в первом чтении. Законопроектом предусматриваются тарифные аукционы в 2020 году и только для станций свыше 20 МВт.

"Кроме того, можно до 2020 года, даже не имея построенной станции, подписать предварительный договор с ГП "Энергорынок" и также вводить станцию без аукциона, а по зеленому тарифу. А компания ДТЭК основные свои мощности планирует построить до 2020 года. В этом году планируется введение в эксплуатацию более 700 МВт (по мощности - это две Херсонские области). Вообще по данным Минэнерго, в 2019 году будет введено 1500 МВт "зеленых" мощностей. Абсолютное большинство - это солнце и ветер на Юге, где уже и так избыток электроэнергии", - написал Герус.

Эксперт отметил, что все солнечные и ветростанции, которые будут введены в 2019 году будут продавать свою э/э по сейчас зафиксированным "зеленым" тарифам, которые в 2-3 раза выше, чем в Германии, вплоть до 2030 года.

"Это то, что и надо ДТЭКу. Если же какие-то мощности не будут введены до 2020 года, то по ним можно будет подписать предварительный договор с ГП "Энергорынок", или разбить их на очереди по 20 МВт - и также не участвовать в конкурентных аукционах", - написал Герус.

Со ссылкой на данные Минэнерго, он уточнил, что в 2020 году будут введены еще 1600 МВт "зеленых" мощностей (также большинство на Юге).

"Таким образом, ожидается, что за 2 года будут введены 3100 МВт "зеленых", а это +150% к уже существующим 2100 Мвт. Напомню, по состоянию на сегодня, 2% зеленых забирают с рынка почти 9% или 16 млрд грн. Итак, все решится в следующие 2 года. И я думаю, ДТЭК сделает все возможное, чтобы после того, как он построит свои станции, лавочка закрылась для всех остальных", - отметил Герус.

Он считает несправедливой ситуацию, когда некоторые бизнесмены могут зарабатывать 25% годовых в евро за счет субсидирования их супервисокими тарифам всей страной.

"Поэтому "зеленые" тарифы на ветер и солнце надо понижать уже с 1 апреля. Но представитель ДТЭК господин Захарчук вчера заявил, что категорически против урезания таких тарифов с 1 апреля", - добавил эксперт.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на Геруса, доходы олигарха Рината Ахметова достигли уже 12 млрд долларов благодаря росту тарифов в Украине.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий анонсировал результаты расследования дел о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам +", главным бенефициаром которой является ДТЭК Рината Ахметова.