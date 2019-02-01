Герус заявив про мільярдні доходи Ахметова завдяки росту тарифів

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

ДТЕК Ахметова найбільше виграє від формули "Роттердам+", переконаний Герус

Доходи олігарха Ріната Ахметова сягнули вже 12 млрд доларів завдяки росту тарифів в Україні. Про це заявив експерт, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послу Андрій Герус у ході ефіру "Право на владу", повідомляє РБК-Україна.

Герус впевнений, що тарифи будуть зростати, коли в країні є інфляція, при цьому звернув увагу на рівень цього зростання та спрямування відповідних коштів.

"Тарифи, коли в країні є інфляція, будуть зростати. І в минулі роки вони в принципі і мали зростати. Далі питання: на скільки і куди ідуть відповідні гроші? Давайте проаналізуємо, що було у нас. Тарифи для населення почали підвищувати, зростали тарифи і для бізнесу, на електроенергію, на газ, тепло. Збирались додаткові мільярди коштів і паралельно виникла формула "Роттердам+". Від цієї формули виграє не якась абстракція, а компанія ДТЕК акціонера Ріната Ахметова. Таким чином українці через тарифи скинулись, Рінат Леонідович став ще багатшим. Його статки вже досягли 12 млрд доларів", - заявив Герус.

У зв'язку з цим, на його думку, виникає закономірне питання, наскільки справедливе таке підвищення тарифів, коли воно спрямоване на збідніння 99% людей та збагачення 1%.

"Зрозуміло, що таке підвищення тарифів в жодній європейській країні не відбувається. І виправдати його не можна", - переконаний експерт.

Також він прокоментував ситуацію з ціною на газ. На думку Геруса, ринку газу в Україні немає, а також фактично немає і видобутку газу.

"Єдина функція, яка залишається, - наповнення бюджету. Ми платимо більше за газ, гроші йдуть в "Нафтогаз", а "Нафтогаз" відправляє їх в державний бюджет. Таким чином ми всі просто отримали додатковий податок. Але що відбувається паралельно? Всі українці наповнили державний бюджет для Ріната Леонідовича Ахметова. Наприклад, приймається податкова пільга, відміняється ПДВ на імпорт енергетичного обладнання… Таким чином пенсіонерка з Черкаської області наповнила бюджет, а Ахметов отримав податкову пільгу", - заявив Герус.

Тарифи будуть зростати - Герус. Тарифи будуть зростати. Питання: наскільки і куди ідуть ці гроші? Несправедливо, коли громадяни наповнюють бюджет через тарифи, а Ахметов багатіє та ще й отримує податкові пільги. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Andriy Gerus. Опубліковано ПРАВО НА ВЛАДУ Четвер, 31 січня 2019 р.

Нагадаємо, раніше вже Герус писав про те, що тарифи на газ підняли в інтересах олігарха Ахметова. Він зазначав, що Ахметов став головним бенефіціаром податкових пільг.

Крім того, за словами Геруса, у 2018 році ДТЕК Ахметова здійснював субсидований усіма споживачами експорт електричної енергії. Сума таких субсидій, що була закладена у тарифи на електроенергію, склала понад 1,3 млрд грн.

Як заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, найближчим часом будуть заслухані результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формули "Роттердам +", головним бенефіціаром якої є ДТЕК Ріната Ахметова.