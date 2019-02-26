Законопроект про "зелені" аукціони написаний під ДТЕК Ахметова, - Герус

Фото: Рінат Ахметов (з відкритих джерел)

Герус вказав на інтереси Ахметова у "зеленому" законопроекті

Законопроект №8449-д про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (законопроект про "зелених") прописаний під інтереси енергохолдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. Про це написав на своєму Facebook експерт Андрій Герус.

Він нагадав, що законопроект про зелених був прийнятий Верховною радою у першому читанні. Законопроектом передбачаються тарифні аукціони у 2020 році і лише для станцій понад 20 МВт.

"Окрім того, можна до 2020 року, навіть не маючи збудованої станції, підписати попередній договір із ДП "Енергоринок" - і також вводити станцію без аукціону, а по зеленому тарифу. А компанія ДТЕК основні свої потужності планує збудувати до 2020 року. У цьому році планується введення в експлуатацію понад 700 МВт (по потужності - це дві Херсонські області). Взагалі за даними Міненерго, у 2019 році буде введено 1500 МВт "зелених" потужностей. Абсолютна більшість - це сонце та вітер на Півдні, де вже і так надлишок електроенергії", - написав Герус.

Експерт зазначив, що всі сонячні та вітростанції, які будуть введені у 2019 році будуть продавати свою е/е по зараз зафіксованих "зелених" тарифах, які у 2-3 рази вищих, аніж у Німеччині, аж до 2030 року.

"Це те, що і треба ДТЕКу. Якщо ж якісь потужності не будуть введені до 2020 року, то по них можна буде підписати попередній договір із ДП "Енергоринок", або розбити їх на черги по 20 МВт - і також не брати участь у конкурентних аукціонах", - написав Герус.

З посиланням на дані Міненерго, він уточнив, що у 2020 році буде введено ще 1600 МВт "зелених" потужностей (також більшість на Півдні).

"Таким чином очікується, що за 2 роки буде введено 3100 МВт "зелених", а це +150% до вже існуючих 2100 Мвт. Нагадаю, станом на сьогодні, 2% зелених забирають із ринку майже 9% грошей або 16 млрд грн. Отже, все вирішиться у наступні 2 роки. І я думаю, ДТЕК зробить все можливе, щоб після того, як він збудує свої станції, лавочка закрилася для всіх інших", - зазначив Герус.

Він вважає несправедливою ситуацію, коли окремі бізнесмени можуть заробляти 25% річних у євро за рахунок субсидування їх супервисокими тарифами всієї країною.

"Тому "зелені" тарифи на вітер та сонце треба понижувати вже із 1 квітня. Але представник ДТЕК пан Захарчук вчора заявив, що категорично проти урізання таких тарифів із 1 квітня", - додав експерт.

Як писало РБК-Україна з посиланням на Геруса, доходи олігарха Ріната Ахметова сягнули вже 12 млрд доларів завдяки росту тарифів в Україні.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький анонсував результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формули "Роттердам +", головним бенефіціаром якої є ДТЕК Ріната Ахметова.