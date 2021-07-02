Законопроект влади про олігархів неможливо допрацювати через його безсистемність, - Рахманін

"Закон про олігархів - наруга над Конституцією, адже суперечить, на мою думку, щонайменше 5-ти її статтям. Інакше, як спамом, його назвати не можна. Якщо хтось вважає, що цей закон - призведе до можливого встановлення диктатури, то це перебільшення. Він наразі показує лише відверте бажання президента її встановити", - заявив Сергій Рахманін.

Член комітету з нацбезпеки звернув увагу на те, що законопроект є надто недосконалим для того, щоб суттєво поліпшити його до другого читання.

"Вдосконалювати можна лише те, що піддається удосконаленню. Якщо на самокат встановити ракету "Нептун", він все одно лишиться самокатом", - наголосив депутат.

Ухвалення подібного законопроекту свідчить про незацікавленість влади у розробці стратегії з реальної боротьби з олігархами, вважає нардеп. Водночас Рахманін вважає, що влада могла мати три причини запропонувати подібний проект закону.

"Перша - це піар, тобто те, що можна добре "продати". А "продається" в нас - серіал РНБО: "Дивіться кожної п'ятниці". Друга причина - політична. Багатії, в яких будуть менш міцні нерви, почнуть домовлятися, на них буде легше тиснути. По-третє, це закон про публічне приниження", - підкреслив політик.