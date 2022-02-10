RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Законопроект про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут, - сенатор

Автор: Ілона Свиридова

Обговорення американського законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну зайшло у глухий кут. У Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста CNN Ману Раджу.

"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (у законопроекті про санкції проти Росії, - ред.)", - процитував він голову комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.

За його словами, це законопроект завис через те, що не можуть домовиться про вторинні санкції, які планують накласти на російський банк і "Північний потік-2". Тому не виключено, що процес буде запущений заново.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що демократи і республіканці в Сенаті США погодили основну частину законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Але суперечки тривали через можливі превентивні заходи.

Також раніше сенатор Менендес говорив, що США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сенат СШАСанкції проти РосіїВторгнення Росії до України