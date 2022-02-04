У США погодили основну частину санкцій проти РФ: суперечки викликають превентивні заходи
Демократи і республіканці в Сенаті США погодили основну частину законопроєкту про санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Суперечки тривають про превентивне введення обмежувальних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявив сенатор республіканець Марк Рубіо, невеликі суперечки тривають через введення санкцій проти Росії до вторгнення в Україну. "Деякі хочуть ввести частину санкцій заздалегідь, інші вважають за краще, щоб ці заходи були розроблені на майбутнє, щоб їх розглядали як відповідну міру, чистий засіб стримування", - сказав він.
При цьому сенатор зазначив, що з головних питань вже досягнуто угоди і прийняття законопроєкту про санкції "не за горами".
Видання уточнює, що подальший розгляд санкційного проєкту продовжиться не раніше наступного тижня, оскільки в четвер сенатори роз'їхалися з Вашингтона на вихідні.
Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що США ніколи не визначали"червоні лінії" в санкціях і Росія стане не першою країною, проти якої введуть превентивні обмеження.
Зазначимо, американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.