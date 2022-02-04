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У США погодили основну частину санкцій проти РФ: суперечки викликають превентивні заходи

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Вашингтон, П'ятниця 04 лютого 2022 15:49
У США погодили основну частину санкцій проти РФ: суперечки викликають превентивні заходи Фото: Марк Рубіо, сенатор США від штату Флорида (senate.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Демократи і республіканці в Сенаті США погодили основну частину законопроєкту про санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Суперечки тривають про превентивне введення обмежувальних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявив сенатор республіканець Марк Рубіо, невеликі суперечки тривають через введення санкцій проти Росії до вторгнення в Україну. "Деякі хочуть ввести частину санкцій заздалегідь, інші вважають за краще, щоб ці заходи були розроблені на майбутнє, щоб їх розглядали як відповідну міру, чистий засіб стримування", - сказав він.

При цьому сенатор зазначив, що з головних питань вже досягнуто угоди і прийняття законопроєкту про санкції "не за горами".

Видання уточнює, що подальший розгляд санкційного проєкту продовжиться не раніше наступного тижня, оскільки в четвер сенатори роз'їхалися з Вашингтона на вихідні.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що США ніколи не визначали"червоні лінії" в санкціях і Росія стане не першою країною, проти якої введуть превентивні обмеження.

Зазначимо, американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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