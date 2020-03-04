Законопроект про реформу СБУ повинні внести в Раду в найближчі дні, - Баканов

Законопроект про реформу Служби безпеки України повинен бути внесений в Раду в найближчі дні. Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект про СБУ був переданий в Офіс президента.

"Передав проект закону, розроблений Службою безпеки в Офіс президента. Враховуючи величезну кількість думок із цього приводу, думки міжнародних партнерів, експертів, я брав участь у робочій групі з цього питання до того моменту, як ми не затвердили 12-ю фінальну редакцію закону про Службу безпеки України. Знаю, що вони вже на фінальній стадії. У найближчі дні закон з'явиться у Верховній раді", - заявив Баканов.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року СБУ підтримала концепт законопроекту про реформування Служби. Згідно із законопроектом планується скорочення чисельності складу, відмова від невластивих функцій та деполітизація спецслужби.

Також РБК-Україна писало, що глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський повідомляв, що законопроект про реформу СБУ повинні внести до парламенту не пізніше березня.