Законопроект Порошенка про незаконне збагачення передали в комітет ВРУ

Законопроект можуть розглянути на наступному пленарному тижні

Законопроект президента Петра Порошенко об ответственности за незаконное обогащение направлено на рассмотрение профильного комитета парламента. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

"Направлено на рассмотрение комитета", - говорится в статусе прохождения законопроекта в ВРУ.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Верховной раде Украины появился новый законопроект авторства президента Петра Порошенко о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда Украины.

Добавим, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение может появиться в повестке дня уже на следующей пленарной неделе, заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал данное решение на своем сайте.

РБК-Украина в своем материале "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников" подчеркивало, что после отмены статьи о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению в соответствии с законом.