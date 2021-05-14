Законопроект про олігархів незабаром внесуть у ВР, - Данілов

Президентський законопроект про олігархів ("статус олігархів" чи "деолігархізацію) наразі ще знаходиться в роботі. Найближчим часом його внесуть у Верховну раду, і його текст стане загальнодоступним.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"В мене є попередній проект закону, що стосується олігархів. Він зараз знаходиться в роботі, зараз фахівці його відпрацьовують. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента у Верховну раду і всі ці дефініції (щодо визначення терміну "олігарх", і хто підпадає під цю категорію, - ред.) стануть одразу всім відомі", - повідомив секретар Радбезу.

Раніше Данілов повідомляв, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроекту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента й Антимонопольному комітету.

У своїй авторській колонці, яка була оприлюднена 14 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні зменшилася кількість олігархів. Цей список, за словами глави країни, покинув нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Глава держави пояснив, що Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб "відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці".