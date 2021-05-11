Законопроект про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів деталі щодо підготовки законопроекту про олігархів . За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.

"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроекту про деолігархізації. Основна мета цього - боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

РБК-Україна писало, що 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроекту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента й Антимонопольному комітету.