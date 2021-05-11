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Законопроект про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб

Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів деталі щодо підготовки законопроекту про олігархів. За його словами, до переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.

Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Безпека країни".

"Ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна віднести до олігархічного середовища, які мають великий вплив", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном американська сторона підтримала ініціативу глави держави з розробки законопроекту про деолігархізації. Основна мета цього - боротьба з впливом олігархічних і фінансових груп.

Так, представники США в питанні зниження впливу олігархів в Україні висловили розуміння і підтримали цю ініціативу українського лідера, оскільки це робиться для українського народу.

РБК-Україна писало, що 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроекту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента й Антимонопольному комітету.

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Новини України РНБОолигархиОлексій Данілов