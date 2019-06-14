КСУ оприлюднив рішення щодо НКРЕКП

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

КСУ визнав створення комісії неконституційним

Конституційний суд України опублікував у пятницю, 14 червня, рішення щодо неконституційності створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Рішення опубліковано на сайті суду.

Так, суд визнав не відповідним Конституції ряд положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

Відзначимо, комісію утворив п'ятий президент Петро Порошенко указом від 27 серпня 2014 №694. Згодом, 22 вересня 2016 року, Верховна рада прийняла закон про НКРЕКП, яким визначалося, що Нацкомісія є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає і звільняє глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, КСУ визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Підкреслювалося, що при створенні цього органу президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає право президента утворювати такі органи.

Також суд встановив, що визначений законом статус Нацкомісії не відповідає Конституції.

Нагадаємо, АМКУ завів справу проти НКРЕКП через дії по "Роттердам+".

Додамо, в лютому НАБУ прийшло в НКРЕКП з обшуком у справі "Роттердам+". Тоді детективи заявили, що комісія приховує частину документів, які містили окремі елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію.