Законопроект щодо націоналізації "Мотор Січі" представлять за два-три тижні, - Корнієнко

Конкретний законопроект про націоналізацію підприємства "Мотор Січ" у Запоріжжі буде представлено в найближчі два-три тижні.

Про це в кулуарах форуму для голів ОТО "Ефективні бюджети" розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути "юридично бездоганним".

"Говорити про те, в якому саме форматі це (націоналізація "Мотор Січі",- ред.) буде поки не можна. РНБО звернула увагу на це питання, і це питання національної безпеки. І найближчим часом ми це питання врегулюємо й врегулюємо законопроект. Думаю, мова йде про 2-3 тижні", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 11 березня секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що прийнято рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" у власність української держави.

На початку березня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що найближчим часом до парламенту внесуть законопроект про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії у Запоріжжі на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ".

Після цих подій китайська сторона заявила, що Україна таким "варварським пограбуванням" виключила можливість мирного врегулювання ситуації навколо "Мотор Січ".

Як відомо, в середині лютого сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" до України по стягненню збитків у міжнародному арбітражі зросла до 3,6 млрд доларів.