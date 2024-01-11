Законопроект о мобилизации. Уже есть новый текст, в ближайшее время его получит Кабмин, - Умеров

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", - сообщил министр на странице в Facebook.

По словам Умерова, обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, будут нуждаться как минимум в нескольких месяцах отпуска. Это честно. Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно", - добавил он.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В документе правительство, в частности, предлагало снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Однако законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые предложения документа противоречат Конституции. После этого в парламентском комитете по обороне решили обсудить изменения в законопроект вместе с военным руководством.

В результате дискуссий депутаты решили вернуть законопроект Кабмину, чтобы тот доработал его в соответствии с предложениями, которые озвучивались на заседаниях комитета. Сегодня вечером Кабмин отозвал документ.

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