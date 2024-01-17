Законопроект о мобилизации. В Раде назвали переданные Кабмину замечания

Верховная рада Украины около недели назад передала правительству отозванный законопроект о мобилизации со своими замечаниями. Среди них говорилось, в частности, об ограничении прав граждан, призыве в армию людей с инвалидностью III группы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Верховной рады Руслана Стефанчука " Укринформу ".

"Основные, которые могу назвать, - это вопрос ограничения конституционных прав граждан, привлечение в войско инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных", - рассказал глава парламента.

Кроме того, добавил он, речь шла также о ряде социальных гарантий для военнослужащих.

По словам Стефанчука, конкретные сроки подачи доработанного проекта закона не обсуждались, поскольку "для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, поступающего в Верховную раду".

Как только новая редакция документа будет готова и передана правительством парламентариям, нардепы снова начнут "предметное рассмотрение".

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

В документе содержалось ужесточение мер против уклонистов, снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и не только. В профильном комитете заявляли о том, что документ содержит спорные вопросы. При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец указывал на противоречие Конституции.

После этого правительство 11 января решило отозвать законопроект из Рады.

Ранее глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что новая редакция законопроекта с учетом рекомендаций комитета по нацбезопасности уже есть.

Детальнее о том, почему Рада завернула закон о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.