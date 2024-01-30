Законопроект о мобилизации: какие изменения правительство предлагает для женщин

В документе говорится, что женщины, которые пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

"(№12) Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке", - указано в проекте закона.

Заметим, что в предыдущей редакции в пункте 12 формулировка "в добровольном порядке" не была указана. Тогда речь шла о том, что "женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на воинскую службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время".

Также в новом проекте закона отмечается, что в мирное время - когда не действует режим военного положения - женщины могут быть приняты на воинскую службу и службу в военном резерве "только в добровольном порядке (по контракту)".

Кроме того, в документе указывается, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей воинско-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, и которые "пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию".

Военный учет для женщин и вопросы мобилизации

Напомним, что обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет - это не призыв. Служба в ВСУ для женщин - только добровольная.

Ранее в декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Также мы писали о том, что перед этим спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявлял, что в Украине женщины не призывают в армию принудительно.