Украинцев хотят обязать уточнить свои данные в ТЦК. Даже за границей

Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предлагает новый механизм уточнения военно-учетных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта №1040.
Так, находящиеся на воинском учете граждане Украины, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:
Напомним, наказывать военнообязанных за неявку в ТЦК правительство предлагает через суд. Однако сначала такие нарушители будут получать своеобразное предупреждение - требование от ТЦК. Требование будет посылаться по почте или через электронный кабинет
Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил, кто не будет подлежать мобилизации.
Также правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ и БЭБ.
Подробнее о новом закнопроекте об усилении мобилизационных мероприятий - в материале РБК-Украина.
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