Украинцев хотят обязать уточнить свои данные в ТЦК. Даже за границей

Так, находящиеся на воинском учете граждане Украины, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины - путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг;

в случае пребывания за рубежом - путем сообщения на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете;

независимо от места пребывания - в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

Напомним, наказывать военнообязанных за неявку в ТЦК правительство предлагает через суд. Однако сначала такие нарушители будут получать своеобразное предупреждение - требование от ТЦК. Требование будет посылаться по почте или через электронный кабинет

Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил, кто не будет подлежать мобилизации.

Также правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ и БЭБ.

Подробнее о новом закнопроекте об усилении мобилизационных мероприятий - в материале РБК-Украина.

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