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Украинцев хотят обязать уточнить свои данные в ТЦК. Даже за границей

Фото: Кабмин предлагает новый порядок уточнения военно-учетных данных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предлагает новый механизм уточнения военно-учетных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта №1040.

Так, находящиеся на воинском учете граждане Украины, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:

  • в случае пребывания на территории Украины - путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг;
  • в случае пребывания за рубежом - путем сообщения на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете;
  • независимо от места пребывания - в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

Напомним, наказывать военнообязанных за неявку в ТЦК правительство предлагает через суд. Однако сначала такие нарушители будут получать своеобразное предупреждение - требование от ТЦК. Требование будет посылаться по почте или через электронный кабинет

Кроме того, в обновленном законопроекте Кабмин определил, кто не будет подлежать мобилизации.

Также правительство предложило разрешить мобилизацию сотрудников правоохранительных органов, таких как прокуратура, полиция, ГБР, САП, НАБУ и БЭБ.

Подробнее о новом закнопроекте об усилении мобилизационных мероприятий - в материале РБК-Украина.

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