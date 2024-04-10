Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля стало известно, что Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения. Из документа исключили норму о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. Это было сделано по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ожидается, что правительству поручат разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос освобождения от военной службы во время действия правого режима военного положения.

Тем временем Верховная Рада рассматривает законопроект о мобилизации во втором чтении. Все главные события из парламента - читайте в материале РБК-Украина.

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