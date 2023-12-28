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Законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Военные обратились с важной просьбой

Фото: украинских мужчин попросили обновить данные в ТЦК и СП (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Законопроект о мобилизации будет дорабатываться. В то же время украинских мужчин попросили обновить данные в ТЦК и СП, если они этого еще не сделали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", - рассказал он.

Фитьо добавил, что сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - все как работало, так и работает.

"Призывной возраст военнообязанных граждан - 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Пока никаких изменений все как работало, так и работает. Мобилизация осуществляется планово", - констатировал он.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, касающийся мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Подробнее о возможных изменениях - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине