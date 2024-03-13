Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет

Блокировку счетов не поддержали, а запрет на вождение автомобилем останется?

"Комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были, кстати. А была оставлена норма сугубо по ограничениям управления транспортным средством. Подчеркну - ограничение управления транспортным средством", - заявил Федиенко.

На уточнение, какие именно дискриминационные правки были отклонены, он сказал, что это касается ограничений пользоваться банковскими карточками, потому что это "привело панику, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные".

"То есть я хочу подчеркнуть, что закон выстраивается с точки зрения норм права как рамочный механизм, а механизм выполнения - это уже подзаконные документы. То есть мы должны были оставить нормы по ограничению управления, если это уклонист. И если признано ТЦК, что он есть уклонистом. Далее думаю будет какой-то совместимый реестр с Нацполом, где, например, будет внесено, что этот человек уклонист. Как сейчас, кстати, это и есть. Или в розыске. Опять же, как сейчас, это и есть", - пояснил нардеп.

Он отметил, что даже сейчас ТЦК может определять уклонистом лицо согласно действующему законодательству. А что касается ограничения прав каких-то, то действительно было предусмотрено в этом законе, что суд определяет соответствующие ограничения. Но их отменил Комитет.

"И ограничивается право управления, если, например полицейский останавливает транспортное средство, проверяет водительское удостоверение, то конечно в своем реестре он будет смотреть уклонист это или нет. И полицейский согласно административному кодексу должен выполнить свои полномочия....Я так понимаю, что это полицией будет разработан соответствующий подзаконный документ", - говорит Федиенко.

Но, по его словам, "по состоянию на вчера" была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, заложенные именно в этом законе о мобилизации.

"Вопрос в том, что эта норма касалась именно действующего административного кодекса и было предложение перенести именно механизм выполнения этой нормы по ограничению в закон об административных правонарушениях. И сейчас этим Комитет и занимается", - добавил нардеп.

Когда комитет ВРУ соберется снова?

При этом Федиенко подтвердил, что заседание Комитета ВРУ было перенесено.

"(Заседание - ред.) было перенесено. С 11 часов на немного позднее время", - сказал член Комитета.

При этом он не исключил, что заседания все же могут провести и сегодня.

"Комитет работает без выходных. Комитет не закрывал своих заседаний как начал работать по этому законопроекту. То есть мы можем собраться 24/7", - подытожил Федиенко.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний этот проект был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект.

В нем, как и в предыдущей версии, правительство предлагает снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Но что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд. Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Принять его во втором чтении планировали в конце февраля, но рассмотрение и внесение поправок в проект закона затянулось до середины марта.

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