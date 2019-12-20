Законопроект про гральний бізнес буде доопрацьований у комітеті

Законопроект про гральний бізнес №2285-д буде доопрацьований у комітеті. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект незабаром повернеться до сесійної зали.

"Я не думаю, що так швидко такі рішення продукуються, що якщо Рада не проголосувала, то Кабмін пішов війною.... Я думаю, що це комплекс дій, пов'язаний з тим, що потрібно наводити порядок на цьому ринку. Я думаю, що той законопроект (про гральний бізнес - ред.), який не набрав у першому читанні достатньо голосів, він буде доопрацьований у комітеті досить швидко і знову повернеться в зал, у нас буде консенсус в цьому питанні й ми будемо просуватися", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада відправила законопроект на доопрацювання. Зокрема, за направлення проекту закону на доопрацювання проголосували 243 нардепа. При цьому його прийняття в першому читанні підтримали лише 213 парламентаріїв.

Відзначимо, 20 грудня Кабмін проголосував за заборону розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах, виключивши можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився припинити діяльність нелегальних гральних закладів на території України до 16 годин 20 грудня.