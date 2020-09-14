Законопроект про екоконтроль відкриває надможливості контролерам, - нардеп

Законопроект про екоконтроль дає надможливості екологічній інспекції та перспектива зловживань ними практично не викликає сумнівів.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера в коментарі "Обозревателю".

Видання також зазначає, що депутати можуть перетворити екоінспекцію у контролюючого монстра з необмеженими можливостями для тиску на бізнес.

Зокрема, до такого результату може призвести прийняття зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту "Про державний екологічний контроль" (№3091).

"Обозреватель" зазначає, що законопроект виводить екологічний контроль з-під дії закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який регламентує перевірочну діяльність контролерів і фактично служить запобіжником від свавілля перевіряючих.

"Безумовно, потрібно переглядати екологічний контроль у бік зміцнення. Але неможливо виводити його з-під дії закону про державний контроль", - упевнений депутат Магера

Видання наголошує, що окрім цього законопроектом пропонується розширити сферу інтересів екоінспекції за межі природоохоронного контролю, що посилить тиск на бізнес.

Зокрема, інспекція отримає контрольні повноваження у транспортній сфері, сфері держекоконтролю і фактично перебере на себе частину повноважень "суміжників". Це означає, що компанії будуть перевірятися на предмет дотримання певних правил відразу двома держорганами.

Ще одним моментом, що викликає побоювання в законопроекті, є наділення екоінспекторів практично необмеженими повноваженнями, в тому числі щодо зупинення роботи підприємств. Наприклад, згідно із законопроектом, екологічний інспектор може заходити на підприємство без присутності представника підприємства, і навіть у неробочий час, а також зупиняти підприємства повністю або частково без рішення суду.

Нагадаємо, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроекту про державний екологічний контроль (№3091) і запровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.

Своєю чергою, в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроект про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики і загрожує тиском на підприємців.