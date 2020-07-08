Законопроект про детінізацію АПК відновлює справедливість для фермерів, - Слободяник

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Профільний комітет Верховної ради доопрацює законопроект до другого читання

Законопроект №3131 щодо детінізації виробництва сільгосппродукції спрямований в першу чергу на відновлення справедливості і встановлення рівних зобов'язань всіх суб'єктів перед державою.

Про це заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів, голова Агро-продовольчої Ради Іван Слободяник під час круглого столу "Актуальні агро-податкові та земельні питання".

"Ні про яке підвищення податків мови не йде. По суті, цей закон - загальний зрівнювач. Тому що в одному селі хтось платить податки, а хтось не платить. Привілейовані "тіньовики" знищують фермерство як таке, позбавляють сумлінних виробників можливості конкурувати. Саме їх голос сьогодні ми повинні почути", - заявив Іван Слободяник.

За його словами, з цією метою Всеукраїнська аграрна рада провела круглий стіл, під час якого законопроект №3131 обговорили з представниками реального сектору, малими та середніми фермерами.

Аналогічні обговорення проводив також Український клуб аграрного бізнесу та інші аграрні асоціації.

"Аграрії наполягали на двох позиціях: поетапне введення мінімального податкового зобов'язання, а також пільгові умови саме для дрібних виробників – чим менше господарство, тим менше базова ставка. Ці позиції підтримали всі", - додав Слободяник.

Він також зазначив, що профільний комітет Верховної ради доопрацює законопроект до другого читання і повинен буде врахувати точку зору фермерів.

"Ми будемо наполягати на зменшенні ставки поставленого податкового зобов'язання до 4,5%. Преференції та зменшення податкового навантаження для малих агровиробників і фермерів. Є також ряд технічних неточностей, які вимагають виправлення", - зазначив він.

Експерт переконаний, що дія закону торкнеться виключно тих фермерів, хто ухиляється від сплати податків. Для сумлінних виробників обсяг податкових зобов'язань залишиться колишнім. Закон також не торкнеться пайовиків і власників землі - податки за них платять агропідприємства, які орендують паї. Крім того, прийняття закону не вплине на отримання субсидій.

Нагадаємо, згідно із законопроектом, доходи, отримані від реалізації сільгосппродукції, не враховуються в середньомісячний дохід сім'ї при призначенні.