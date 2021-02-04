Законні санкції проти каналів Козака: думки юристів

Фото: проти трьох телеканалів ввели санкції (колаж РБК-Україна)

Юристи оцінили законність введених санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака. В цілому санкції можуть вводити проти окремих осіб, однак таке рішення можуть оскаржити у Верховному суді.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

За словами юриста Stron legal services Марини Хеленюк, можна вводити санкції проти тих громадян країни, які створюють загрозу національній безпеці або сприяють терористичній діяльності.

"Незважаючи на те, що в законі чітко не прописано, що санкції можуть застосовуватися до українців, прямої заборони це робити в ньому також немає", - вважає вона.

Такі прецеденти вже траплялися. Як і спроби оскаржити введені санкції в суді - хоча і безуспішно.

"На даний момент немає прецедентів розблокування активів, на які накладено санкції, в судовому порядку", - зазначила Хеленюк.

У свою чергу, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" Ірина Смітюх заявила, що оскаржувати укази президента можна у Верховному суді, в складі колегії Касаційного адміністративного суду. При цьому практика оскарження українцями введених проти них санкцій не сформовано.

Захисники заблокованих каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK вказували, що санкції передбачають зупинку ліцензій на мовлення в обхід судів і регулюючого органу. При цьому керівник юридичного відділу Інституту масової інформації Роман Головенко вважає, що поки незрозуміло, що буде зараз робити Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

"Фактично, ліцензії, зараз заморожені", - зазначив Головенко.

За його словами, закон про санкції в його поточній редакції не дуже стикується з законом про телебачення і радіомовлення. Він вважає, що процедури позбавлення ліцензій повинні бути прописані набагато детальніше.

Нагадаємо, у вівторок президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

При цьому в Національній раді заявили, що не можуть анулювати ліцензії каналів без судового рішення.