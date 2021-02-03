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Тільки через суд: стало відомо, чому не анулювали ліцензії каналів Козака

Київ, Середа 03 лютого 2021 13:16
Тільки через суд: стало відомо, чому не анулювали ліцензії каналів Козака
Фото: ліцензії "112 Україна", NewsOne і ZIK можуть анулювати лише через суд (колаж РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення пояснили, чому досі не анулювали ліцензію телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які належать нардепу Тарасу Козаку. Для цього необхідне судове рішення.

Про це заявив член Нацради Олег Черниш, передає "Громадське".

За його словами, дані телеканали досі мають діючі ліцензії на мовлення.

"Ліцензії у них діючі, у них є рішення РНБО, яке, я сподіваюся, вже отримали отримаємо, і вже згідно з цим будемо діяти. Поки ліцензію і частоти ZIK ми не будемо, швидше за все, якимось чином використовувати. Бо це оголошення конкурсу, а зараз конкурс ми не можемо оголошувати ", - пояснив Черниш.

Він додав, що телеканали "112 Україна" і NewsOne не використовувалися телевізійні частоти.

"ZIK - єдиний, який віщав в багатоканальній мережі "Зеленбуду", "112" і NewsOne частот не використовували. Це - супутникові канали, які глядачі могли дивитися через супутники і через пакети провайдерів", - зазначив чиновник.

Черниш заявив, що телеканали планують оскаржити рішення РНБО в суді.

"Вони вже заявили, що будуть оскаржувати це в судах, і суд буде приймати рішення щодо законності рішення. Хочу сказати, що РНБО ухвалила рішення, яке потрібно було прийняти багато років тому. Це моя особиста думка, це думка не Нацради. Рішення РНБО яке виконують і провайдери... ми будемо стежити за цим, яке виконують і оператори супутникового зв'язку, воно буде виконуватися", - додав Черниш.

Нагадаємо, вчора вночі президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака. Санкції передбачають блокування каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента зазначили, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

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