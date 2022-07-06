RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Ляшко зробив заяву

Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сподівається, що ВОЗ скоро оголосить про закінчення пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ляшка на брифінгу.

"Найближчим часом, хочеться мати таку надію, що ВОЗ озвучить про те, що закінчилась пандемія, і Covid-19 переходить в сезонне захворювання", - сказав він.

У Ляшка є надія, що скоро ми будемо готуватися до коронавірусу так, як готуємося до сезону ГРВІ, зокрема грипу, який поширюється з жовтня до квітня.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, як проходить вакцінація від Covid-19 в Україні під час війни.

Окрім того, Кабмін продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ЛяшкоКоронавірус