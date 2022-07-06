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Когда закончится пандемия коронавируса? Ляшко сделал заявление

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко надеется, что ВОЗ скоро объявит об окончании пандемии.

Об этом сообщает РБК-Україна соссылкой на Ляшко брифинге.

"В ближайшее время, хочется надеяться, что ВОЗ озвучит о том, что пандемия закончилась, и Covid-19 переходит в сезонное заболевание", - сказал он.

У Ляшко есть надежда, что скоро мы будем готовиться к коронавирусу так, как готовимся к сезону ОРВИ, в частности гриппа, который распространяется с октября по апрель.

Напомним, в Минздраве рассказали, как проходит вакцинация от Covid-19 в Украине во время войны.

Кроме того, Кабмин продлил карантин из-за коронавируса до 31 августа.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус