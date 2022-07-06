Когда закончится пандемия коронавируса? Ляшко сделал заявление

Министр здравоохранения Виктор Ляшко надеется, что ВОЗ скоро объявит об окончании пандемии.
Об этом сообщает РБК-Україна соссылкой на Ляшко брифинге.
"В ближайшее время, хочется надеяться, что ВОЗ озвучит о том, что пандемия закончилась, и Covid-19 переходит в сезонное заболевание", - сказал он.
У Ляшко есть надежда, что скоро мы будем готовиться к коронавирусу так, как готовимся к сезону ОРВИ, в частности гриппа, который распространяется с октября по апрель.
Напомним, в Минздраве рассказали, как проходит вакцинация от Covid-19 в Украине во время войны.
Кроме того, Кабмин продлил карантин из-за коронавируса до 31 августа.