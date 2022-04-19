Коли закінчаться ракетні удари по Україні: відповідь військових експертів
На здатність Російської Федерації наносити ракетні удари по Україні впливають декілька факторів. Тому на сьогодні не можна точно спрогнозувати, коли закінчаться такі обстріли.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ракети по тилу. Навіщо Росія атакує великі міста і коли це закінчиться".
Зокрема, якщо Україна найближчим часом не зможе домовитися про статус територій, які були окуповані після 24 лютого, то війна з Росією може затягнутися на довго, знизивши свою інтенсивність. Це дозволить російській стороні і далі наносити ракетні удари.
Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, загроза буде зберігатися, оскільки у Росії є можливість обстрілювати всю українську територію, не заходячи в її повітряний простір.
Тим не менш, нинішніми темпами обстрілювати Україну російська сторона не зможе, оскільки запас ракет швидко вичерпується. А західні санкції проти військово-промислового комплексу теж дадуть про себе знати.
За словами експерта Олександра Мусієнка, у Росії вже є серйозні проблеми з технологіями, модернізацією і виробництвом нових озброєнь, особливо високоточних. Але невеликі запаси потужностей ще є.
Крім того, убезпечити Україну можуть поставки систем протиповітряної оборони. Якщо запит Києва на системи ППО буде задоволений, то вже в осяжній перспективі ризик обстрілів тилових територій буде значно знижено.
Нагадаємо, раніше військові експерти назвали причини, чому Росія завдає ракетних ударів по тилових українських містах.
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